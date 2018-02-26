لماذا أرسلت روسيا “سو-57” إلى سوريا ؟

قال الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة “الدفاع الوطني” إيغور كوروتشينكو إن إرسال 4 مقاتلات “سو-57” من الجيل الخامس تدل على انتهاء المرحلة الأولى من اختبار هذه الطائرات بنجاح.

وكانت وسائل الإعلام قد أعلنت، في وقت سابق، عن نقل طائرتين من الجيل الخامس من طراز “سو-57” إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا، ليصبح عدد هذه الطائرات في سوريا 4 مقاتلات.

وقد تناقلت وسائل الإعلام، يوم الخميس 22 شباط/فبراير، أنباء حول هبوط مقاتلتين من طراز “سو-57” في حميميم، استنادا إلى معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يرد تأكيد رسمي لهذه المعلومات بعد.

وصرح كوروتشينكو: “في الحقيقة إرسال 4 مقاتلات من طراز “سو-57” يشير إلى انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات الحكومية بنجاح وثقة المصنعين من شركة “سوخوي” ووزارة الدفاع الروسية بنجاح استخدام المقاتلات من الجيل الخامس في ظروف الحرب الحقيقية بعيدا عن الأراضي الروسية”.

ووفقا لأقواله، فقد يكون هناك عدة أهداف لنقل “سو-57” إلى حميميم، مثل اختبار أنواع جديدة من الصواريخ الموجهة والقنابل في الظروف القتالية الحقيقية وتجربة نظام الرادار على متن الطائرة والتأكد من خصائصها التكتيكية والفنية، بما في ذلك اكتشاف الأهداف الحقيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن “سو-57” — مقاتلة روسية من الجيل الخامس. نفذت أول طلعة جوية في عام 2010. وأعلن رئيس شركة بناء الطائرات المتحدة يوري سلوسار عن التخطيط لتسليم أول دفعة من الطائرات للقوات الروسية في عام 2019.