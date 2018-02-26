البدء بالمرحلة 2 من إعفاء كل مسؤول سوري هرب ابنه من الخدمة العسكرية

بعد القيام بالمرحلة الأولى من إعفاء مسؤولي النقابات الذين قاموا بتهريب أبنائهم من الإلتحاق بالخدمة العسكرية، كشف مصدر مسؤول في محافظة القنيطرة عن البدء بالمرحلة الثانية والمتعلقة بمديري المديريات والمؤسسات والشركات لضرورة تقديم ما يثبت سلامة وضع أبنائهم ممن هم في سن التكليف وكل من لا يتقدم من المذكورين بهذه الوثائق يعتبر مكانه شاعرا.

موقع الوطن أون لاين نقل عن المصدر قوله أنه على جميع المدراء تقديم بيانات عائلية لبيان وضع الأولاد الذكور ممن هم في سن التكليف، حيث سيتم مخاطبة الجهات المعنية (مديرية التجنيد العامة) لمعرفة الأولاد المتخلفين عن الخدمة العسكرية.

وأوضح المصدر، إنجاز المرحلة الأولى والتي كانت متعلقة بالنقابات والمنظمات الشعبية، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الأمين القطري المساعد لحزب البعث بإعفاء كل قيادي أو مسؤول قام بتهريب ابنه من الخدمة العسكرية.

يذكر أنه تم إعفاء رئيس نقابة في اتحاد عمال القنيطرة وذلك لعدم تقديمه بيانات تتعلق بوضع أحد أبنائه، في حين تقدم آخر باعتذار عن مهامه في إحدى النقابات و لنفس السبب.