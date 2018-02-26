مندوب سوريا الدائم لدى جنيف: سنستمر بالعمليات العسكرية ضد الإرهابيين في الغوطة الشرقية

أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين علاء، أن دمشق ستستمر بعملياتها في محاربة الإرهابيين على كامل أراضيها، بما في ذلك الغوطة الشرقية، وأنها ترى هذا النشاط غير مشمولا في قرار مجلس الأمن الدولي 2401.

وقال علاء في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “أوضحنا أن هذا القرار يشمل كامل الأراضي السورية، بما في ذلك عفرين وتلك الأراضي التي تنشط فيها الولايات المتحدة. والجانب الثاني يتمثل في أن القرار يستثني النشاط ضد “داعش” و”النصرة” الإرهابيين، من القيود المفروضة، ما يعني أن العمليات ضد جماعاتهم ليست ممنوعة”.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق، مساء السبت الماضي، على مشروع قرار ينص على وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما. وصوت المجلس بالإجماع “15 عضوا” على مشروع القرار، واستمرت المفاوضات من أجل القرار لمدة أسبوع، منذ 9 فبراير/شباط الجاري.