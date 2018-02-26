“مداد”: الليرة تتحسن وتستعيد بعض قوتها ..وهيئة الاستثمار تكشف عن 29 فرصة

تواصل الليرة السورية تقلباتها مقابل الدولار الأمريكي رغم الاستقرار النسبي الذي تشهده في الفترة الأخيرة، وقد وصل سعر صرف بين 465 و471 ليرة سورية، الأمر الذي يعود بشكل رئيسي إلى ترقب الأنظار تجاه التطورات العسكرية التي تشهدها العاصمة دمشق والغوطة الشرقية، مما أسفر بشكل واضح إلى جمود في حركة نشاط السوق وخاصة أمام التهديدات الإرهابية للعاصمة دمشق، ويضاف إلى ذلك استمرار المستويات المنخفضة للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في الأسواق المالية العالمية، وتثبيت أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وفي السوق الرسمية للشهر الثالث على التوالي استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، وذلك حسب تقرير لمركز الدراسات والأبحاث “مداد”، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأمريكي /الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خال تعاملات هذا الأسبوع، فقد تحسنت الليرة السورية حيث انخفض زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 578 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 580 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 0.34 %.

كما تحسنت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 1.52 %، لينخفض زوج )اليورو/ليرة سورية إلى مستوى 535.26 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 543.52 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق. وفيما يخص سوق دمشق للأوراق المالية وبحسب “مداد” ارتفع مؤشر سوق دمشق لأوراق المالية DWX ، بمقدار 339.83 نقطة وبما نسبته 5.78 % على أساس أسبوعي، حيث وصل إلى مستوى 6,221.29 نقطة المسجل نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 5,881.46 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع السابق.

وقد ارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية المسجلة خال هذا الأسبوع بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع السابق، بما نسبته 100.9 % لتصل إلى 624.0 مليون ليرة سورية مقابل 310.5 مليون ليرة سورية خلال الأسبوع السابق، كما ارتفع حجم التداول بمعدل 54.3 % ليصل إلى 697,735 سهم خال هذا الأسبوع مقابل 452,069 سهم في الأسبوع السابق موزعةً على 812 صفقة.

وبالانتقال إلى الأخبار الاقتصادية المحلية وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح بتمويل الإقراض لجميع العاملين في الدولة الموطنة أجورهم الشهرية لدى المصرف التجاري السوري أو المصرف العقاري وبسقف إقراض قدره / 500 / ألف ليرة سورية.

كما أقرّ مجلس الوزراء الموازنة التقديرية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي للسنة المالية للعام 2018 ، والمقدرة ب 10 مليار ليرة سورية موزعة بحسب مقرح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. كما كشف مدير هيئة الاستثمار السورية عن إعداد 29 فرصة استثمارية جاهزة للتنفيذ المباشر، سوف يتم عرضها خلال فعاليات المنتدى السوري الروسي الذي سيتم افتتاحه يوم الاثنين القادم في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بمشاركة 281 رجل أعمال روسياً مقابل 120 رجل أعمال سورياً.

وبالحديث عن نظام التسويات الإجمالية السورية SYGS استكمل المصرف التجاري السوري الإجراءات للمشاركة في هذا النظام والذي يعد المصرف الأول المشارك في هذا النظام من المصارف العامة، وبذلك يكون بلغ إجمالي المصارف المشاركة 14 مصرف.