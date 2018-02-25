اسرائيل تكثِّف دعمها للمجموعات المسلحة جنوب سوريا

قال موقع “مينت نيوز برس” الأمريكي أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تكثف على نحو غير مسبوق دعمها للمجموعات المسلحة في جنوب سوريا في محاولة يائسة من طرفها لكسب موطئ قدم استراتيجي داخل سوريا.

وأشار الموقع إلى أن “أطرافاً إقليمية بما فيها “إسرائيل” تحاول بشكل محموم تعزيز دعمها للمجموعات المسلحة التي تقاتل “بالوكالة” عنها في سوريا بهدف تأجيج الأزمة وإطالة أمدها”، مبيناً أنه “بالنسبة لكيان الاحتلال “الإسرائيلي” فإن مسألة إحكام السيطرة والتمدد إلى الأراضي المحيطة بالجولان السوري المحتل تحمل أهمية كبيرة ما يدفعه إلى مضاعفة الدعم الذي يقدمه لسبع مجموعات مسلحة على الأقل مما يسمى “معارضة معتدلة”.

ولفت الموقع إلى أن “الدعم “الإسرائيلي” للتنظيمات المتشددة في سوريا و الذي بدأ منذ سنوات ويشمل أسلحة وذخائر وأموالاً ومساعدات طبية ولوجستية تزايد بشكل كبير بعد أن أوقفت وكالة الاستخبارات الأمريكية الشهر الماضي الأموال التي كانت تقدمها على شكل راتب شهري لنحو 10 إلى 20 ألف مسلح.

يذكر أن العدو “الاسرائيلي” أقر في وقتٍ سابق بالعلاقة العضوية التي تربطه بالتنظيمات المسلحة في سوريا من خلال اعتراف وزير الحرب السابق موشيه يعالون بالتنسيق القائم بين كيانه وهذه التنظيمات، خصوصاً الموجودة في المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل.

وكالات