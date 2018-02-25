بالخريطة, خلال ساعات فقط الجيش السوري يسيطر على هذه المناطق بالغوطة الشرقية

شنََ الجيش السوري عملية برية واسعة من محورين في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق صباح اليوم بمشاركة عدة فرق وألوية في الجيش السوري وبدعم جوي سوري روسي لتغطية التقدم البري للوحدات العسكرية السورية.

وبدأت وحدات الجيش السوري التقدم على محور الزريقية كتيبة الدفاع الجوي وحزرما باتجاه تل فرزات والنشابية ومن محور حرستا انطلاقا من نقاطه في محيط إدارة المركبات بإتجاه حي العجمي ومزارع حرستا.

خرق كبير لخطوط دفاع الفصائل المسلحة حققه الجيش السوري على محور النشابية وتل فرزات حيث تمكن من الدخول إليها وسط اشتباكات عنيفة ومن المفترض خلال الساعات القادمة أن يثبت الجيش السوري نقاطه معلنا السيطرة الكاملة على البلدتين.

سيطرة الجيش السوري على تل فرزات الإستراتيجي أسقط بلدة النشابية ناريا والتي انسحبت منها الفصائل المسلحة نتيجة إستهدافات الجيش السوري المركزة لنقاطهم داخل البلدة، وبحسب مراقبين فإن وجهة الجيش السوري التالية بعد تثبيت نقاطه في بلدة النشابية هي بلدة أوتايا ذات الثقل الأستراتيجي لجيش الإسلام.

أما على محور حرستا تمكنت وحدات الجيش السوري من السيطرة على عدة كتل أبينة غربي حي العجمي عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم “جبهة النصرة”

وبذلك يكون الجيش السوري قد حقق تقدما يزيد عن 1800 متر في عمق محور النشابية، مصادر ميدانية أكدت أن وحدات الحرس الجمهوري السوري هي من تتقدم على محور النشابية فيما تستمر وحدات من الفرقة الرابعة بالتقدم على محور حرستا.

تأتي عملية الجيش السوري بعد ساعات على صدور قرار دولي تم التوافق عليه يقضي بوقف الأعمال القتالية في أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوما على الأقل، القرار الذي تم التوافق عليه بعد أيام من المناقشات استثنى جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها من الهدنة المتفق عليها، وهو ما مكن الجيش السوري من بدء العملية تحت غطاء سياسي كونها تستهدف بشكل أساسي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها.

ويرى سياسيون متابعون للمشهدية السورية أن علميات الجيش السوري في الغوطة الشرقية ستطال جوبر وحرستا وعربين وعين ترما كونها تخضع لسيطرة جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها، بعد أيام دامية عاشتها العاصمة دمشق إثر استهداف الفصائل المسلحة لأحياءها بقذائف الهاون، وكان الجيش السوري قد استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأيام الماضية إلى محيط العاصمة السورية دمشق تحضيرا للعملية البرية العسكرية في الغوطة، وظهر العميد السوري سهيل حسن متقدما قواته على أحد محاور العمليات في الغوطة خلال الأيام الماضية.

المناطق المحررة اليوم باللون الأزرق: