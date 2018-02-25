ربطة الخبز في سورية ستصبح بـ11 رغيفاً بدلاً من 7 أرغفة .. وماذا عن السعر !!؟

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أنه لن يتم تركيب أي خطوط إنتاج جديدة في المخابز ضمن خطة تعديل حجم رغيف الخبز ولن يكون هناك أي تكاليف إضافية لهذا المشروع.

موضحاً أن التجربة سوف تقتصر على تعديل تقني في آلة القطاعة وآلة الترقيق لتصغير قطر رغيف الخبز، حيث إن قطر رغيف الخبز الحالي هو 35 سم والتعديل سوف يكون تصغير القطر ليصبح 25 سم، مشيراً إلى أن الوزن لن يتغير للربطة الواحدة وسيبقى كيلو غرام واحداً ولكن عدد الأرغفة سيزيد من 7 أرغفة ليصبح نحو 11 رغيفاً, مشيراً إلى أن هذه التجربة لا تزال قيد الدراسة ولن يصار إلى تعميها على كل مخابز سورية لحين الانتهاء منها والتأكد من أنها حققت النتائج المطلوبة منها كما أنه سيتم العمل لتحسين نوعية الرغيف ليصبح كالخبز السياحي من ناحية الجودة وليس الحجم فقط.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلن أنه ستتم إقامة مخبز جديد ضمن مخابز ابن العميد في دمشق ليكون مخصصاً للخبز السكري وليتم فيه تجربة إنتاج رغيف الخبز العادي بالحجم الصغير موضحاً أن الهدف من تصغير حجم رغيف الخبز جاء بعد عدة دراسات ومتابعات تبين خلالها وجود هدر كبير في الخبز نتيجة كبر حجم رغيف الخبز وعند الحصول على نتائج هذه التجربة والتأكد من نجاحها سيصار إلى تعميمها على جميع المخابز في المحافظات.

منوهاً بان الوزارة بدأت باستلام الأكشاك من محافظة دمشق لتكون مخصصة لجرحى الجيش العربي السوري ليتم فيها بيع الخبز، موضحاً أن الوزارة ستبدأ في تشغيلها بعد استكمال باقي الإجراءات والتجهيزات.

الوطن