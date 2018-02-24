مصدر دبلوماسي يكشف شروط روسيا لتمرير قرار وقف إطلاق النار في الغوطة

كشف مصدر دبلوماسي للميادين الشروط الروسية لقبول مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق.

وقال المصدر إنّ روسيا طلبت من جميع الدول التي لها قوات في سوريا التفاوض مع دمشق حول مستقبل وجود قواتها، وطلبت إضافة فقرة تشدد أنّ على الدولة السورية بسط سيادتها على كامل التراب السوري.

وأكّد المصدر أنّ موسكو تعلم أن هذه “الشروط تعجيزية” ولا يمكن للدول الغربية قبولها.

ومن الصعب أن يمرّ مشروع القرار في مجلس الأمن إلا إذا تنازلت روسيا عن شروطها وهذا مستبعد، بحسب المصدر الذي أشار إلى أنّ على الجماعات المسلحة محاربة تنظيمي داعش والنصرة، وإذا لم تتمكن عليها تسليم السلاح للدولة السورية بحسب الاقتراح الروسي.

ومن المقرر أن يُجري أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء اليوم السبت تصويتاً على قرار يقضي بوقف إطلاق النار في سوريا بعد ليلة من المشاورات المكثفة انتهت بتأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة الجمعة.

جاء ذلك بعد تمديد جلسة المشاورات بين روسيا وأعضاء في المجلس بشأن تعديل القرار وبحث المقترحات الروسية.

وكشف مصدر دبلوماسي سوري رفيع للميادين عن انعقاد مشاورات غير رسمية مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن لتقرير مصير جلسة التصويت وأوضح أنّ الدول الأعضاء لم يتوصلوا إلى “تدوير الزوايا” حول القضايا الشائكة.

وبحسب المصدر السوري فإنّ اتصالات جرت بين وزراء خارجية لحسم أمر جلسة التصويت، مؤكداً أنّ الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن “داعمة للتوافق واعتماد قرار، لكنهم خاضعون للدول الغربية الذين يستخدمونهم ورقة للضغط على روسيا والصين”.

واعتبر المصدر أن الدول الغربية تتلاعب بمفهوم “المرونة” من خلال تقديم تنازلات صغيرة لفظية ورفض تقديم أي تدوير حقيقي لزوايا الخلاف مع الروس، مشيراً إلى أن “همهم الأوحد هو إنقاذ المسلحين في الغوطة من ساعة الحسم التي تلوح في أفق الساعات القادمة”.