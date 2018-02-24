الجيش السوري يحبط هجومًا إرهابيًا على نقاط عسكرية في محيط مدينة البعث

أحبطت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في القنيطرة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوما لإرهابيي “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في محيط مدينة البعث.

وبحسب وكالة “سانا”، خاضت وحدات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من “جبهة النصرة” شنّوا هجومًا على نقاط عسكرية على محور منشرة الحجر ومشتل الزهور في محيط مدينة البعث.

وانتهت الاشتباكات بمقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير الياتهم، بينما لاذ من تبقّى منهم بالفرار إلى قرية الحميدية التي يتخذونها منطلقا لأعمالهم الإجرامية.

وتنضوي المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف القنيطرة تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة وتتلقى جميع أنواع الدعم من العدو الصهيوني الذي حوّل الأراضي المحتلة إلى عمق لها لتنسيق هجماتها على التجمعات السكنية والمواقع العسكرية في القنيطرة.