عشرات الضحايا بمجزرة رابعة للتحالف الأمريكي شرق دير الزور

قالت مصادر محلية إن 10 مدنيين على الأقل قضوا نتيجة لغارات نفذها الطيران الأمريكي على قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت مدرسة كان يقطنها عدد من الأسر النازحة من القرى الواقعة شرق الفرات والخاضعة حاليا لسيطرة » قوات سورية الديمقراطية».

وبحسب المصادر نفسها، فإن أكثر من 40 آخرين بينهم نساء وأطفال أصيبوا في المجزرة التي تعد الرابعة من نوعها للطيران الأمريكي في مناطق شرق الفرات خلال الأسبوع الحالي، علماً إن الشعفة واحدة من القرى القليلة المتبقية لتنظيم داعش في جيب تبلغ مساحته نحو 1500 كم مربع شرقي الفرات.

وكان الطيران الأمريكي قد استهدف نقاطاً مدنية في كل من: هجين، السوسة، الشعفة، خلال الأسبوع الماضي، ونتيجة لذلك قضى نحو 30 مدنياً، وأصيب نحو 60 آخرين، وذلك في محاولة من واشنطن للتمهيد أمام تقدم قوات سوريا الديمقراطية البرّي نحو آخر معاقل داعش في ريف دير الزور.

هاشتاغ سيريا