الرئيس الروسي يتحدث عن إنجازات الجيشان الروسي والسوري في هزيمة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية المشاركة في مهمة محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية تمكنت بالتعاون مع الجيش العربي السوري من تحقيق النصر على تنظيمات إرهابية خطرة وضخمة والقضاء عليها.

وذكرت المصادر أن بوتين وجه الشكر خلال مراسم تقديم أوسمة في الكرملين بمناسبة “عيد حماة الوطن” الذي يصادف اليوم إلى الجنود الروس الذين أبدوا الجرأة والاستعداد لحل أصعب المهام وعملوا بشجاعة إلى جانب الجيش السوري على هزيمة جماعات إرهابية ضخمة مجهزة تجهيزاً جيداً في ظل ظروف قتالية حقيقية.

وشدد بوتين على أن روسيا أضحت في الطليعة من ناحية القدرة القتالية وضمان أمنها ووجه التهنئة إلى المحاربين القدامى والجيش وقدم في قاعة القديس جورج في الكرملين وسام النجمة الذهبية إلى عائلة الرائد الطيار رومان فيليبوف فضلا عن جوائز أخرى.

وقام الرئيس بوتين بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في وسط موسكو بحضور رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو بالإضافة الى مشاركة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعدد من المحاربين القدامى الذين شاركوا بالحرب العالمية الثانية.

وعمت الاحتفالات الحاميات والتشكيلات والوحدات التابعة لأسطول المحيط الهادئ بينما قام ممثلو مجموعة كامتشاتكا العسكرية وإدارات إقليم كامتشاتكا والمدينة بوضع الزهور وأكاليل الورد على الحائط التذكاري في حديقة النصر في فلاديفوستك التي رفعت فيها الأعلام المتلألئة على متن السفن والقطع البحرية الروسية.

المصدر: وكالات