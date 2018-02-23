شاهد, تعزيزات ضخمة للجيش السوري من درعا إلى الغوطة الشرقية

نشرت صفحات سوریة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لتعزيزات عسكرية من الفرقة التاسعة للجيش السوري متجهة من مقرها في درعا نحو محيط الغوطة الشرقية لدمشق في سياق العملية المرتقبة لتطهير المنطقة من جبهة النصرة وحلفائها.

يذكر ان حشودا عسكرية غير مسبوقة احتشدت في محيط الغوطة الشرقية استعدادا لساعة الصفر لإطلاق أكبر عملية عسكرية لتحرير الغوطة الشرقية بشكل كامل من المجموعات الارهابية المسلحة التي تسيطر عليها و تهدد أمن و سكان العاصمة دمشق.

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