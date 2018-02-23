تصويت دولي اليوم على قرار خاص بالهدنة, هل ستتوقف عمليات الغوطة؟

أعلن ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة أن تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي سيتم، اليوم الجمعة، الساعة 11.00.

وقال رئيس البعثة للصحفيين: “التصويت سيجري، اليوم الجمعة، في الساعة 11.00″، مضيفاً “المشروع يتطلب تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض “الفيتو””.

هذا وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا قد دعا، يوم الأربعاء المنصرم، لعقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى ضرورة قيام جميع الأطراف بتقديم “رؤيتها وفهمها لهذا الوضع واقتراح سبل الخروج منه”.

كما أشار مندوب روسيا إلى أن موسكو صاغت تعديلات على الوثيقة تتيح جعلها “منطقية وواقعية” ووزعتها على أعضاء المجلس، لافتاً إلى أن آلاف من المسلحين في الغوطة الشرقية، من بينهم مسلحون من جبهة النصرة يرفضون التسوية، ويتخذون من سكانها رهائن، ويمنعون المدنيين من مغادرة المنطقة عبر معبر الوافدين على أطراف مدينة دوما شمال المنطقة.

هذا وتجدر الإشارة إلى الوحدات العسكرية العاملة في منطقة الغوطة قامت باستقدام المزيد من الحشود العسكرية للبدء بعملية ضخمة لتحرير المنطقة من الإرهابيين، حيث تقوم الوحدات بعمليات استطلاعية واستخباراتية دقيقة أسفرت عن مقتل العشرات من القادة الميدانيين بميليشيا جيش الإسلام.