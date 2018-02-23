سوريا: آلية جديدة لفرز المهندسين

اعتمدت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اليوم آلية جديدة لفرز المهندسين وفق رؤية تطويرية تضمن تلبية حاجة الجهات العامة من الاختصاصات الهندسية كافة.

وتتمحور الآلية الجديدة حول فرز المهندسين وفق الاختصاص الهندسي بنسبة 70_80% للوزارات الاختصاصية و20_30% لبقية الوزارات والجهات العامة بما يضمن الاستفادة القصوى من الكوادر الأكاديمية في مرحلة إعادة الإعمار ودعم العملية الإنتاجية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد شكلت في وقت سابق لجنة رباعية تضم ممثلين عن وزارات الأشغال العامة والإسكان والنقل والاتصالات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مهمتها إجراء توصيف دقيق لكافة الاختصاصات الهندسية بما يتيح الاستفادة القصوى منها وفق خطة مدروسة وممنهجة

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هندسة المعلوماتية وهندسة الكهرباء

تضمنت الرؤية الجديدة لفرز المهندسين فرز خريجي الهندسة المعلوماتية إلى وزارات الاتصالات والتقانة والمالية والتعليم العالي والكهرباء والنقل والأشغال العامة والإسكان والدفاع والداخلية، وخريجي الهندسة الكهربائية إلى وزارات الكهرباء والأشغال العامة والإسكان والنقل والإدارة المحلية والدفاع والاتصالات والتقانة والنفط والصناعة والموارد المائية.

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هندسات الميكانيك والمدنية والزراعة والبتروكيميائية

تضمنت الرؤية الجديدة لفرز المهندسين فرز خريجي الهندسة الميكانيكية فقد تم اقتراح فرزهم إلى وزارات الصناعة والدفاع والنقل والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والتعليم العالي، وخريجو الهندسة المدنية إلى وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والنقل والدفاع والموارد المائية والتعليم العالي، وخريجو الهندسة الزراعية إلى وزارات الزراعة والإدارة المحلية والموارد المائية والتجارة الداخلية والصناعة والدفاع، وخريجو الهندسة البتروكيميائية إلى وزارات النفط والصناعة والتعليم العالي والتجارة الداخلية والدفاع .

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هندسات التقنية والمعمارية والبحرية واليكاترونيك والطبية

تضمنت الرؤية الجديدة لفرز المهندسين فرز خريجي الهندسة التقنية إلى وزارات الصناعة والصحة والاتصالات والتقانة والكهرباء والموارد المائية والنقل والأشغال العامة والإسكان والدفاع والزراعة، وخريجو الهندسة المعمارية إلى وزارات الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والدفاع والتعليم العالي والسياحة والثقافة، وخريجو الهندسة البحرية إلى وزارات النقل والتعليم العالي والدفاع، وخريجو هندسة الميكاترونيك إلى وزارات الصناعة والكهرباء والأشغال العامة والإسكان والنقل والنفط والصحة، وخريجو الهندسة الطبية إلى وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية .

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المهندسين الذين تقل معدلاتهم عن 60%

اقترحت الرؤية الجديدة لفرز المهندسين ضم المهندسين التي تقل معدلات تخرجهم عن 60% إلى لوائح الفرز والذين لم تشملهم عمليات الفرز السابقة لتلبية احتياجات الوزارات.

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نسب توزيع الاختصاصات الهندسية للأغراض التدريسية وحاجات الوزرارت الاختصاصية

الرؤية الجديدة لفرز المهندسين تضمنت نسب توزيع الاختصاصات الهندسية للأغراض التدريسية وللوزارات الاختصاصية وبقية الوزارات والجهات، حيث تم اقتراح رفد الوظائف التدريسية بنسبة5% من خريجي المعلوماتية والميكانيك والزراعية والبتروكيميائية والتقنية والبحرية والطبية، وبنسبة 4% من كل خريجي الهندسات الكهربائية المدنية والهندسة المعمارية ، و3% من هندسة الميكاترونيك.

ولتغطية حاجة الوزارات الاختصاصية سيتم رفدها حسب الرؤية التي تقدمت بها اللجنة بنسبة 70% من خريجي هندسات المعلوماتية والكهرباء والميكانيك والمدنية والتقنية والمعمارية والميكاترونيك، وبنسبة 80% من خريجي الهندسة البتروكيميائية والبحرية بنسبة 75% من الهندسة الزراعية و95% من خريجي الهندسة الطبية.

أما بقية الوزارات والجهات العامة فسيتم رفدها بنسبة 25% من خريج هندسة المعلوماتية والميكانيك والتقنية، وبنسبة 26% من خريجي الهندسة المدنية والمعمارية وبنسبة20% من الهندسة الزراعية و15% من خريجي الهندسة البتروكيميائية والبحريةو27% من خريجي هندسة الميكاترونيك.