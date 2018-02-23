هل تتكرر تجربة حلب في الغوطة الشرقية؟

ما يحدث من تمهيد ناري لعملية عسكرية كبرى في الغوطة الشرقية يذكر بما جرى في معركة مدينة حلب، حيث سبق تلك المعركة تمهيد ناري كثيف قبل دخول القوات السورية وانهيار المسلحين ثم إعلانها بعد تسوية ترحل ما تبقى منهم.

وبما أن الغوطة الشرقية تعني تأمين العاصمة وبسط النفوذ السوري على أهم مناطق الجبهة الجنوبية فإن ذلك يعني أيضاً بالنسبة للأنظمة الداعمة للميليشيات المسلحة فيها كالرياض التي تدعم ميليشيا جيش الإسلام مسألة ربح وخسارة كبرى ستؤثر على مجرى المفاوضات فيما بعد.

الروسي أعلن صراحة عن إمكانية تكرار التجربة الحلبية في الغوطة الدمشقية، وإلا فإن موسكو ستبارك بقوة قيام الجيش السوري بتحرير الغوطة عسكرياً إن باتت التسوية أمراً مستحيلاً، وهذا ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل والذي قال أن تجربة تحرير مدينة حلب قابلة للتطبيق في الغوطة الشرقية.

إذاً وبقرار سوري وتأييد روسي إما تحرير الغوطة عسكرياً أو من خلال تسوية تخرج المسلحين إلى ادلب لتصبح كل من دوما وحرستا وعربين وما حولها بمعية الدولة السورية.

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