مئات الدبابات منها الأكثر تطوراً تشارك في عملية الغوطة الشرقية

من ينظر إلى الغوطة الشرقية ليلاً وتحديداً دوما وعربين سيظن بأنه وسط النهار، تشتعل تلك المناطق بسبب المدفعية الثقيلة المكثفة وصليات الصواريخ التي لم تهدأ، فيما لم يغب هدير الطائرات عن السماء.

كثيرون من شاهدوا على طريق حمص ـ دمشق المواكب العسكرية الكبيرة المتجهة نحو الغوطة، ذخائر وعتاد وأسلحة ثقيلة ومصفحات وكاسحات ألغام، فيما تقول مصادر أن هناك أكثر من مئة دبابة تشارك بالعملية ومن ضمن تلك الدبابات طراز ت90 المتطورة، فضلاً عن مدفعية الميدان الذاتية الحركة المتطورة.

مصادر مطلعة تقول بأن كل ما يُشاع عن أعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات والمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ وكاسحات الألغام صحيح، لأن من يقود العملية سيعتمد على تكثيف التمهيد الناري بشكل لم يسبق للغوطة أن جربته خلال الحرب.

على المقلب الآخر انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بما تُسمى بالمعارضة فضلاً عن تنسيقيات المسلحين، تسجيلات صوتية وصور وأخبار تؤكد حالة الرعب التي يعيشونها، بعض تلك المكالمات المسجلة تظهر بكاءً واستغاثات من شدة القصف على دوما وحرستا وعربين، وبعضها الآخر يظهر الآثار التي تتركها القذائف والصواريخ الدقيقة الإصابة، فيما تتحدث أخبارهم عن القتلى الذين تعدوا ال 200 والجرحى بأعداد مضاعفة ثلاثة مرات عن ذلك.

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