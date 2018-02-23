تركيا تتوسط لدى روسيا من أجل منع مواجهة إقليمية مع سورية, الأكراد سيستقبلون الجيش بالورود

تركيا تتوسط لدى روسيا من أجل منع مواجهة إقليمية مع سورية, الأكراد سيستقبلون الجيش بالورود

علي مخلوف

لم يكن طلب حزب الوحدة الديمقراطي الكردي من الجيش السوري الدخول إلى عفرين سوى صفعة للأمريكي لم يكن يتوقعها، التركي سيكون محرجاً في حال دخول الجيش السوري للمدينة، فهو لن يستطيع بعد الآن مابعة قصفه للمنطقة وأهلها، وإن حدث ذلك فعلاً فإن المنطقة ستكون امام ملامح حرب إقليمية، وستكون القوات التركية على موعد مع صواريخ سورية ومدفعية مركزة تتسبب في زيادة خسائر جيش أردوغان.

ما أُشيع عن عدم وجود شروط للجيش السوري من أجل الدخول لعفرين صحيح، لأن المدين سورية وكل مدينة ومنطقة سورية يحق للجيش دخولها دون شروط، فيما سيقوم أكراد تلقائياً برفع العلم السوري وصور الرئيس بشار الأسد الذي سيكون بمثابة منقذ لهم من محرقة عثمانية تستهدفهم كقومية تحمل تراثاً وثقافةً تُصنف على أنها خطر على الأمن القومي التركي.

الروسي الذي انسحب سابقاً من عفرين بسبب رفض الكرد دخول الجيش السوري، بحركة مقصودة ومدروسة سيدعم دخول الجيش السوري إلى هناك، عندها سيكون على التركي الاتصال بموسكو من أجل عدم انجراف الأوضاع الميدانية إلى مواجهة سورية ـ تركية، بالتالي فإن القصف التركي سيتوقف عن المدينة وسيتحول غصن الزيتون التركي إلى عود يابس غير مثمر.

وبحسب معلومات من مصادر خاصة داخل عفرين فضّل عدم الكشف عن اسمه بأن أهالي المنطقة هناك متلهفون لدخول الجيش العربي السوري، وسيستقبلونه بالورود والأرز والرايات والصور، مضيفاً بأنه لا يصح إلا الصحيح ولا يمكن الاعتماد سوى على ابن البلد في درء أي خطر لا على علاقات إقليمية ودولية قد تتغير في أية لحظة.

عاجل