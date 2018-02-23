شاهد , جيش الاسلام يتوعد المدنيين بدمشق بهذا الصاروخ

نشرت جماعة ما تسمى بـ “جيش الاسلام” على صفحتها الرسمية في تويتر صورا لصاروخ تتوعد فيه باستهداف المدنيين في العاصمة دمشق.

يذكر أن غالبية الاحياء السكنية في العاصمة وريفها شهدت خلال الأيام الماضية قصفا بالقذائف الصاروخية والهاون من قبل الجماعات المسلحة المتواجدة في الغوطة الشرقية لدمشق.

وأدى هذا القصف إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال ما استدعى ردا من قبل الجيش السوري وقيامه باستهداف مواقع المسلحين ومنصات اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون في الغوطة الشرقية.

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