إبداع سوري يعزز قوة “شيلكا” النارية

يستمر الجيش العربي السوري في تطوير أسلحة سوفيتية الصنع.

ومن بين الأسلحة السوفيتية الصنع التي أجريت عليها تعديلات في سوريا المدفع الذاتي الحركة “زي إس أو-23-4 شيلكا”.

ونُشرت على شبكة الإنترنت صورة تَظهر فيها آلية “شيلكا” المعدلة.

ويتبين من الصورة أنه تم تعزيز حصانة آلية “شيلكا” ضد المقذوفات المضادة بتركيب دروع إضافية محلية الصنع على جانبي الآلية ومؤخرتها.

وقالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إن هذه البدعة السورية استخدمت أولاً في تعزيز حصانة دبابات “تي-72إم1″، وأكدت قدرتها على مقاومة الصواريخ المضادة للدروع.

وفي الشهر الثالث من عام 2017 رُصد تركيب هذه البدعة على الآلية التي تحمل مدفع “شيلكا” والتي جعلت وسيلة نقل المدفع “محصنة جد جدا”.

وأخيرا أجري تعديل جديد على آلية “شيلكا”. ويتبين من الصورة أن التعديل الجديد تضمن تعزيز حصانة مقدمة آلية “شيلكا” وتركيب مواسير جديدة لإطلاق القذائف الصاروخية.

ويرى خبراء عسكريون أن استخدام هذا السلاح سيعزز قوة “شيلكا” النارية ويجعلها مركبة دعم ناري في غاية الفعالية.

سبوتنيك