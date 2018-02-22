تفاصيل مشروع القرار حول «وقف إطلاق النار في سوريا»

من المرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار خاص بـ «وقف إنساني لإطلاق النار لمدة 30 يوماً في جميع أنحاء سوريا»

المشروع اقترحته الكويت والسويد، وكانت موسكو دعت أمس مجلس الأمن إلى جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في سوريا، وخاصة التطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية.

تفاصيل القرار:

ووفقا للمبادرة المقترحة فإنه:

بعد 48 ساعة من إقرار وقف إطلاق النار، ينبغي على الأمم المتحدة أن تبدأ بشحن المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وينبغي إرسال هذه المساعدات الإنسانية دورياً كل أسبوع.

وكذلك يجب أن يبدأ الإجلاء الطبي للحالات الطارئة، أيضاً، بعد 48 ساعة، من المناطق التي لا يمكن للأمم المتحدة الوصول إليها حالياً.

كما ينبغي رفع الحصار عن أربع مقاطعات وبلدات.

ويشير المشروع إلى ما يصفه بـ «الوضع المؤسف للغاية» للمدنيين في الغوطة الشرقية واليرموك وبلدتي الفوعة وكفريا. ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف المعنية إلى توفير الحماية للمدنيين والمستشفيات والمؤسسات الطبية.

ويتضمن نص المشروع المعروض أمام مجلس الأمن على: إن نظام وقف إطلاق النار لا يسري على العمليات ضد تنظيمي داعش والقاعدة، أي جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً).

تحضيرات وأصداء

وتتوالى أصداء مشروع القرار:

المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا كان الأوضح في تقديراته حين أكد أن توصل مجلس الأمن إلى «قرار ينهي العنف في منطقة الغوطة الشرقية»، سيكون أمراً صعباً.

فرنسا على الخط

فرنسا أبدت اهتماماً لافتاً بما يجري في الغوطة الشرقية، وبعد دعواتها لهدنة هناك، بحث وزير خارجيتها جان إيف لو دريان، مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مشروع القرار المرتقب التصويت عليه اليوم، وذلك قبل توجهه إلى موسكو.

لو دريان قال في مقابلة مع صحيفة فرنسية إن بلاده «تبذل قصارى جهدها لضمان أن ينص قرار مجلس الأمن على هدنة إنسانية فورية» وأوضح أنه بحث ذلك مع غوتيرش.

وأضاف أن على روسيا، التي سيزورها الثلاثاء المقبل، أن «تلعب دوراً مهماً في اتخاذ هذا القرار .. وفي ضمان الامتثال لوقف إطلاق النار في المستقبل»

الولايات المتحدة دعت روسيا وشركاءها إلى «تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في إطار مناطق خفض التصعيد التي تم إنشاؤها في سوريا وخاصة في الغوطة الشرقية ووقف القيام بهجمات على المدنيين في سوريا» حسب ما ورد في بيان عن البيت الأبيض الأمريكي.

وكانت موسكو طالبت بعقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لبحث الوضع في الغوطة الشرقية.

المصدر: وكالات