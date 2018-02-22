روبرت فورد, العنف في الغوطة لن ينتهي إلا بإحدى طريقتين

روبرت فورد, العنف في الغوطة لن ينتهي إلا بإحدى طريقتين

اعتبر السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، أن العنف في الغوطة الشرقية لن ينتهي إلا بإحدى طريقتين.

وقال فورد خلال مقابلة مع شبكة “CNN” اليوم، الأربعاء 21 شباط، إن الطريقة الأولى هي استسلام الميليشيات المسلحة في الغوطة، والمطالبة بشروط مماثلة لما حدث شرقي حلب، في نهاية 2016.

وأضاف فورد أنه لا يوجد شيء سيمنع الجيش السوري من تنفيذ الاستراتيجية نفسها التي نفذها شرقي حلب.

في حين اعتبر فورد أن الطريقة الثانية هي تدخل قوات عسكرية خارجية تلزم الحكومة السورية بوقف عمليته العسكرية.

وحول الموقف الروسي، أشار السفير الأمريكي إلى أن موسكو لن تتخلى عن الاسد.

وكان الحديث عن تكرار سيناريو مدينة حلب في الغوطة ذكره وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين الماضي.

كما اعتبر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تصاعد العنف في الغوطة “قد يجعلها حلبًا ثانية”.