الكشف عن خريطة سياحية جديدة للساحل السوري

كشفت “وزارة السياحة” عن مشروع الإدارة المتكاملة للاستثمار في الساحل السوري الذي تعمل عليه عبر إعداد الخريطة الاستثمارية للأملاك البحرية، إضافة إلى وضع آليات جديدة لتمويل المشاريع السياحية نظراً لقلة المستثمرين.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن وزير السياحة بشر يازجي قوله، إن الخريطة السياحية تشمل كل الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً والتي ستتاح لاحقاً في الساحل وصولاً إلى المشاريع في المناطق الجبلية والمشاريع التنموية، بشكل عام وليس في الأماكن المستملكة فقط.

وعن آليات التمويل الجديدة، قال يازجي إنه نظراً لقلة المستثمرين توجهت الوزارة لوضع آليات جديدة للتمويل عبر إقامة شركات لبعض المشاريع يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام، أو شراكات بين الوزارة ومستثمرين من القطاع الخاص، أي يكون لكل مشروع شركة لتمويله واستثماره، أو إقامة البنى التحتية من قبل الوزارة على الأراضي الموجودة لديها من إيرادات المنشآت السياحية المملوكة من قبلها وطرحها للاستثمار.

ودخلت 80 شركة استثمار روسية إلى سورية منذ مطلع 2018 للتعرف على واقع الاستثمار ودراسة عدة مشاريع سياحية روسية لإقامتها في المنطقة الساحلية ومشاريع صناعية ستقام في مناطق مختلفة من سورية، بحسب رئيس “مجلس الأعمال السوري – الروسي”، سمير حسن.

وأطلقت “وزارة السياحة” بداية 2018 أولى المشاريع الكبرى على الساحل السوري بمشروع اللازورد ببرج إسلام في “محافظة اللاذقية” المطروح للاستثمار السياحي كمدينة سياحية متكاملة.

وأعلنت الحكومة مؤخراً أن هناك فرصة مواتية لجميع المستثمرين لاستثمار التسهيلات فيما يخص التشريعات والقروض وتبسيط الإجراءات.

وفي سياق آخر، أشار وزير السياحة، إلى إعداد الدراسة اللازمة لتكون جميع الفنادق التابعة للوزارة ضمن شركة قابضة مملوكة من قبل الوزارة تحت اسم “الشركة السورية للفنادق السياحية” تستثمر الأرباح في مشاريع استثمارية سياحية للتدخل الإيجابي في سوق السياحة السورية.

وكشف عن تجهيز غرف الطابق الأخير في المركز السياحي بدمر في دمشق والمعاهد السياحية في المحافظات والتي تتراوح بين 10 إلى 23 غرفة، لاستثمارها كغرف فندقية تي موتيل بأسعار منافسة، إضافة إلى تشغيل المصبغة والمطاعم عن طريق الطلاب.

وبين أن القصد من ذلك تحول هذه المراكز والمعاهد إلى وحدات منتجة بامتياز تحقق أرباحاً مالية بهدف تأمين عائدات للمراكز والمعاهد تدعم الطلاب برواتب لتشجيعهم على التقدم.

وقال يازجي العام الماضي، إن عدد الفرص الاستثمارية في سورية، يصل إلى أكثر من 50 فرصة وستوفر أكثر من 5,000 فرصة عمل إضافة إلى حجم استثمارات كبيرة، والمشاريع السياحية المقدمة تتراوح قيمتها من 60 إلى 65 مليار ليرة سورية.