بعد عمليات استطلاعية واستخباراتية ,مسلحو الغوطة تحت النار

يواصل الجيش العربي السوري استهدافه لتجمعات المسلحين في غوطة دمشق الشرقية، مستقدماً المزيد من التعزيزات إلى المنطقة.

حيث نشر ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قصف صاروخي لمواقع المسلحين في غوطة دمشق باستخدام راجمات صواريخ من نوع “سميرتش”.

وبحسب مصادر ميدانية فأن الاستهدافات الصاروخية تأتي بعد عمليات استطلاعية واستخباراتية ورصد مطول للمنطقة، مؤكدة أن الاستهدافات تكبد المسلحين خسائر كبيرة من خلال الاستهداف الدقيق لمقراتهم.

وأكدت المصادر أن الحشود العسكرية التي وصلت إلى العاصمة دمشق قد انتشرت في محيط خط الجبهة وهي بحالة ممتازة ومستعدة لمباشرة عملها العسكري في المنطقة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجيش السوري عزز العملية العسكرية بمدافع حديثة من نوع “مستا-بي” عيار 152 ملم وغفوزديكا” بعيار 122 ملم و”اكاتسيا” بعيار 152 ملم ومدافع “إم-46” بعيار 130 ملم ومدافع “دي-30” بعيار 122 وراجمة الصواريخ “غراد” و”سميرتش” وأقوى مدافع هاون في العالم “إم-240” بعيار 240.

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