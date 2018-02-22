سوريا تحتل المرتبة العاشرة عربياً في احتياطي الذهب للعام 2018

سوريا تحتل المرتبة العاشرة عربياً في احتياطي الذهب للعام 2018

نشر مجلس الذهب العالمي “World Gold Council” مطلع شهر شباط الحالي تقريرا شمل 98 دولة، كشف عن حصص هذه الدول من إجمالي احتياطات الذهب في العالم، واحتلت سوريا المرتبة العاشر، دون أي تغيير في الاحتياطي لها الذي بلغ 25.8 طناً.

ووفقا للتقرير، تصدّرت السعودية قائمة الدول العربية باحتياطي وصل إلى 322.9 طن تلاه لبنان بـ286.8 طن وفق اخر احصائية لشهر شباط 2018.

وحلت الجزائر في المرتبة الثالثة بـ173.6 طن، و رابعاً جاءت ليبيا بـ116.6 طناً، أما العراق فحلت بالمرتبة الخامسة باحتياطي وصل إلى 89.8 طن.

و جاءت الكويت بالمرتبة السادسة بـ 79 طناً، بينما حلّت مصر بالمرتبة السابعة بـ76.4 طن و ثامناُ الأردن بـ43.5 طن من احتياطي الذهب، وجاءت قطر بالمرتبة التاسعة بـ 29.7 طن.

بينما حلّت سوريا بالمرتبة العاشر دون أي تغيير في الاحتياطي لها الذي بلغ 25.8 طناُ، بينما حلّت المغرب بالمرتبة الحادية عشر بـ 22 طناً، وأخيراً الإمارات بـ 7.5 طناً.

وكانت سوريا احتلت المرتبة التاسعة عربياً في احتياطي الذهب للعام 2017 متفوّقة على البحرين والإمارات وقطر، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

بينما احتلت المرتبة الثامنة عربياً، من حيث احتياطيات الذهب خلال العامين 2015 و 2016

يشار إلى أن “الحكومة السورية ، منذ بدء الحرب ولغاية الآن، لم تعلن عن احتياطاتها من الذهب سواء ارتفعت أم انخفضت، و يبقى الرقم المعلن من قبل مجلس الذهب العالمي هو الرقم الوحيد للاحتياطاتها، والذي لم تنفيه الحكومة السورية لغاية الآن”.

تلفزيون الخبر