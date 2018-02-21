الجيش السوري يختبر السيارات المدرعة في ظروف القتال

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحدث سيارة مدرعة روسية الصنع في سورية.

وفي هذا الخصوص قالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”: “إن شركة ريمديزل أرسلت إلى الجيش السوري سيارة دفع رباعي من نوع “تايفون- كا” ليختبرها في ظروف القتال”، مضيفة “هناك سيارات أخرى حديثة تُعرف باسم “كا-63968″ وهي بحوزة الشرطة العسكرية السورية ووحدات أخرى”.

وبحسب الصحيفة فأن سيارة “تايفون” تقاوم رصاصات رشاش كلاشنيكوف وبنادق القنص، فضلاً عن امتلاكها حماية منيعة من الألغام والمتفجرات الأخرى، تمكِّنها من تحمُّل انفجار قنبلة تحوي 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

كما تستطيع هذه السيارة أن تسير على الأرض الوعرة. وتعادل قوة محركها 350 حصانًا. وبإمكانها أن تسير بسرعة 105 كيلومترات في الساعة. وتتسع لـ10 أشخاص.

وكالات