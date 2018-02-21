الخسائر بملايين الليرات , حرائق التهمت مستودعات الجمارك

مرات عدة تعرضت مستودعات الجمارك لحرائق كان بعضها هائلاً التهم كامل موجوداتها ، وأخرى اقتصرت على أضرار مادية بسيطة ، وفي كلتا الحالتين كان الماس الكهربائي المتسبب بضياع ملايين الليرات، مع أنها قد تكون حصلت بفعل فاعل، والله أعلم ..

لكن المستغرب في هذا الأمر هو تجاهل الإدارات إمكانية التقليل من هذه الخسائر عبر سرعة إطفاء الحرائق، وذلك بعدم التفكير في إصلاح سيارات الإطفاء المركونة منذ سنوات في الحرم الجمركي، مع أن التكلفة لا تعد رقماً في حسابات الجمركيين،

فهل يعقل أن تبقى هذه السيارات مجمدة في مكانها منذ سنوات من دون إيجاد حل لمعضلة إصلاحها من أجل وضعها في خدمة الجمارك عند وقوع أي حريق بدل انتظار سيارات الإطفاء ليكون «يللي ضرب ضرب» كما يقال، أو أقله تقديمها إلى جهات قد تستفيد منها كالزراعة، ما يطرح إشارات استفهام بشأن عدم معالجة أوضاعها والاستفادة منها، وإن كانت هناك بوادر حلحلة لاتزال تدور في فلك المراسلات الورقية.