ما قصة الدبابات الايطالية التي سيزج الجيش السوري بها في معارك الغوطة ؟

ما قصة الدبابات الايطالية التي سيزج الجيش السوري بها في معارك الغوطة ؟

رجحت معلومات صحفية أن يستعين الجيش العربي السوري بجميع أنواع الدبابات المتوفرة لمحاربة الإرهابيين في ريف دمشق.

وكشفت صور منشورة على شبكة الإنترنت وجود دبابات “تي-55″ و”تي-62″ و”تي-90أ” و”تي-72إم1″ ضمن صفوف القوات السورية التي تبدأ العملية الهجومية على معقل الإرهاب في غوطة دمشق الشرقية.

وبالنسبة لدبابات “تي-72إم1” يشار إلى أن هذه الدبابات حصلت قبل بدء أحداث الحرب في سوريا على نظام إدارة النيران من صنع إيطالي.

#Syria: PHOTOS: I spy a T-90, two T-72 TURMS-T & three 2S3 Akatsiya's headed to the Eastern Ghouta front. pic.twitter.com/Z527i99JQm — Rook (@2Rook14) February 18, 2018

واعتبر هذا النظام في نهاية التسعينات متطورا، إذ أن بإمكانه، مثلا، اكتشاف الأهداف على مسافة تزيد على 4 آلاف متر.

ولم تشارك الدبابات المزودة بنظام إدارة النيران الإيطالي في العمليات القتالية على الفور لحرص الجيش السوري على المحافظة عليها. ثم لجأ الجيش السوري إلى استخدام هذه الدبابات أيضا، وشهدت المعارك تدمير عدد منها.

وعن إمكان استخدام دبابات “تي-72” المزودة بالمعدات الإيطالية في معارك شوارع المدن يقول خبراء عسكريون إن هذه الدبابات تحتاج إلى تعديل جديد يتضمن، مثلا، زيادة تحصينها من الإصابة بالمقذوفات المضادة لكي تبقى سالمة بعد أن تخوض معارك الشوارع حسبما أشارت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

وكالات