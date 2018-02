ما قصة الدبابات الايطالية التي سيزج الجيش السوري بها في معارك الغوطة ؟

رجحت معلومات صحفية أن يستعين الجيش العربي السوري بجميع أنواع الدبابات المتوفرة لمحاربة الإرهابيين في ريف دمشق.

وكشفت صور منشورة على شبكة الإنترنت وجود دبابات “تي-55″ و”تي-62″ و”تي-90أ” و”تي-72إم1″ ضمن صفوف القوات السورية التي تبدأ العملية الهجومية على معقل الإرهاب في غوطة دمشق الشرقية.

وبالنسبة لدبابات “تي-72إم1” يشار إلى أن هذه الدبابات حصلت قبل بدء أحداث الحرب في سوريا على نظام إدارة النيران من صنع إيطالي.

#Syria: PHOTOS: I spy a T-90, two T-72 TURMS-T & three 2S3 Akatsiya's headed to the Eastern Ghouta front. pic.twitter.com/Z527i99JQm

— Rook (@2Rook14) February 18, 2018