مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن حول الغوطة الشرقية قريباً

تنوي موسكو العمل على مشروع قرار وتقديمه إلى مجلس الأمن حول الغوطة الشرقية، وذلك حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الأربعاء.

وكشف “ريابكوف” عن أن موضوع فرض هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية، سيقدم لمجلس الأمن ليتقرر في إطار العمل الجاري حالياً في مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وفي ردّه على سؤال حول موقف روسيا من موضوع فرض هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية لدمشق، أكد الدبلوماسي الروسي في حديثه للصحفيين من موسكو: ” أعتقد أن هذا الموضوع سيحل أيضاً وستتعلق الأمور بكيفية سير العمل لاحقاً في مجال صياغة مشروع القرار حول المسائل الإنسانية في سورية”.