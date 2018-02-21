تسجيل مسرب المسلحين يتباكون خوفا في داخل الغوطة الشرقية!

حصلت دمشق الآن على تسجيل لأحد المسلحين من داخل مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية.

ويبين التسجيل مدى الخوف والرهبة في صفوف المسلحين، أثناء استهداف الجيش السوري لمواقعهم بقذائف المدفعية الثقيلة.

ويطالب المسلح بتحريك الماكينة الإعلامية من شخص آخر يعتقد أنه خارج الغوطة الشرقية، في إشارة منه إلى عجزهم عن الصمود داخل مقراتهم المنتشرة في الغوطة الشرقية.

وكان الجيش السوري قد بدأ قبل 48 ساعة قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً على مناطق انتشار المجموعات المسلحة بالغوطة الشرقية، تمهيداً لحملة برية موسعة للقضاء على التواجد المسلح بمحيط العاصمة دمشق.

المصدر: دمشق الآن