ما مرتبة سورية عربياً في احتياطي الذهب ؟

ما مرتبة سورية عربياً في احتياطي الذهب ؟

احتلت سورية المرتبة العاشرة عربياً في احتياطي الذهب العالمي، بحجم وصل إلى 25.8 طن متقدمةً على المغرب والإمارات، وذلك حسب تقرير “مجلس الذهب العالمي”.

ووفقاً للتقرير الذي صدر مطلع الشهر الجاري، تصدرت السعودية المرتبة الأولى عربياً في احتياطي الذهب بـ322.9 طن من الذهب، تلاها لبنان في المرتبة الثانية بواقع 286.8 وجاءت الإمارات أخيراً بـ7.5 طن ذهب.

أما عالمياً، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول باحتياطي قدره 8,133.5 طن، تلتها ألمانيا بـ3,373.6 طن، وإيطاليا بـ2,451.8 طن.

وجاءت روسيا في المرتبة السادسة عالمياً باحتياطي بلغ 1838.8 طن، تاركة المركز الخامس للصين، باحتياطي قدره 1842.6 طن.

وبلغت احتياطات الذهب العالمية لـ98 دولة شملها التقرير، حسب “صندوق النقد الدولي” 33,790.8 طن، منها 10,782.1 طن في منطقة اليورو.

وفي تقديرات “مجلس الذهب العالمي” لـ2017، احتلت سورية المرتبة التاسعة عربياً و55 عالمياً في احتياطي الذهب متفوقةً على البحرين والإمارات وقطر.