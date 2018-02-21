بالخريطة و التفاصيل , عفرين ,,, تصريحات تركية تنفيها الأفعال السورية.

دخلت قوات سورية هذا اليوم عبر معبر بلدة الزيارة إلى داخل مدينة عفرين لمؤازرة قوات الحماية الكردية لمواجهة تحالف تركي مكون من قوات الجيش التركي وتنظيمات مسلحة وارهابية يعمل على غزو منطقة عفرين, وعرفت تلك القوات المؤازرة اعلامياً بـ قوات الحماية الشعبية السورية, وهو ما شكل نفياً قاطعاً لكل تصريحات الرئيس التركي اردوغان الذي أكد في تصريح سابق له “أن اتصالات أجرتها تركيا أوقفت انتشاراً محتملاً لقوات سورية في منطقة عفرين”.

لكن واثناء تقدم القوات باتجاه بلدة عفرين تعرضت لهجوم مدفعي من قبل مدفعية الجيش التركي تلاها تصريح جديد لأردوغان قال فيه: ” أن قوات موالية للحكومة السورية تراجعت بعد أن كانت في طريقها إلى منطقة عفرين، عقب إطلاق القوات التركية نيران المدفعية عليها”

من جديد نفيت تصريحات الرئيس التركي بعد أن نشر مساء اليوم مقاطع فديو تظهر القوات السورية برفقة قوات الحماية الكردية داخل مدينة عفرين.

التطورات السريعة والتصريحات عالية السقف المترافقة مع تحركات عسكرية من كل الأطراف تنبئ بأن المنطقة ذاهبة إلى تطورات استثنائية قد تقود إلى مواجهة عسكرية بمستوى أعلى.

الاعلام السوري الرقمي