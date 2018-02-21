التسليف يكشف عن خطته للإقراض للعام الحالي

فاق التعثر لدى مصرف التسليف الشعبي المليار ليرة سورية، ليحصّل منها 721 مليون ليرة سورية، وهذا يعتبر نسبة جيدة وخاصة ضمن هذه الظروف الصعبة التي تعصف في البلاد وخروج الكثير من فروع المصرف عن الخدمة في المناطق الساخنة.

وبالحديث عن العقبات التي تواجه المصرف ذكر المدير العام الدكتور محمد إبراهيم حمره في تصريح خاص لـ “سينسيريا” أن العقبة الأولى كانت المناطق الساخنة وعدم القدرة على ملاحقة القروض في هذه المنطقة في حين كانت العقبة الثانية طول الإجراءات القضائية التي تتخذها المحاكم.

ولفت حمره إلى أن وجود المحاكم المصرفية سهل هذه الإجراءات بشكل كبير، منوهاً إلى أهمية القانون/28/ الذي سمح قبول الوثائق الالكترونية في المحاكم، بشكل سهل العمل المصرفي على نحو كبير. وبيّن حمره أن ملف التعثر أكسب المصرف خبرة أوسع للتعامل مع منح القروض في الفترات القادمة، حيث أصبح هناك إدراك أكبر للمخاطر التي قد يتعرض لها المصرف، حيث أصبح هناك ضوابط وشروط تناسب الوضع الراهن.

وكشف حمره عن خطة المصرف الحالية بإطلاق القروض الانتاجية حيث تم دراسة الخطة من قبل مجلس إدارة المصرف وبانتظار عرضها على مصرف سورية المركزي والموافقة عليها.

سينسيريا