الذهب المحلي ينخفض تدريجياً

بين رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي أن الذهب المحلي عاود الانخفاض بشكل طفيف بمقدار 100 ليرة للغرام 21 قيراط عن يوم أمس حيث سجل سعره اليوم 17400 ليرة ، وذلك نتيجة انخفاض الأونصة عالمياً بمقدار 10 دولار والتي سجلت 1337 دولار، بينما بلغ سعر الغرام 18 قيراط 14915 ليرة، والليرة الذهبية السورية 145 ألف ليرة، والأونصة السورية 633 ألف ليرة ، منوهاً إلى أن نسبة المبيعات مازالت متدنية نتيجة الأوضاع الأمنية التي تشهدها العاصمة والناتجة عن تساقط القذائف من قبل المجموعات الإرهابية.

وأشار جزماتي إلى أن التعميم الذي صدر عن اتحاد الجمعيات الحرفية والمتضمن المطالبة بإعداد جداول من قبل مجالس إدارات الجمعيات الحرفية بأسماء الحرفيين المتضررة منشآتهم ليصار إلى إعفائهم من الاشتراكات السنوية المتراكمة عليهم، له منعكس إيجابي في تحفيز هؤلاء الحرفيين على إعادة مزاولة مهنتهم ومنحهم الميزات التي تعطيهم إياها الجمعيات وخاصة الطبابة ، لافتاً إلى أن عدد الحرفيين الصاغة الذين يشملهم القرار يبلغ حوالي 50 حرفي بدمشق وقيمة الإعفاءات من الاشتراكات تصل إلى حوالي 30 ألف ليرة لكل حرفي.

سيريانديز