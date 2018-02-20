الطيران الحربي يحبط هجوما لمسلحي القلمون الشرقي باتجاه خاصرة قوات الغوطة

علم موقع مراسلون من مصادر عسكرية تنفيذ الطيران الحربي السوري والروسي ليل الأمس الاثنين غارات جوية عنيفة استهدفت فيها مواقع لمسلحي أحمد العبدو وفصائل اخرى كانت تتحضر لشن هجوم على مواقع تجمع قوات الجيش السوري بمحيط مطار الضمير

وجاء ذلك بعد ان عبرت ارتال الجيش السوري مناطق قرب القلمون الشرقي باتجاه نقاط عسكرية تحضيرا لمعركة الغوطة .

وادت حصيلة التنفيذ إلى تدمير عدة عربات مزودة برشاشات بالاضافة لمقتل وجرح عدد من المسلحين في محيط مناطق الرحيبة والبترا بالقلمون الشرقي

وكانت مصادر معارضة قد أكدت يوم امس ان مسلحي قوات أحمد العبدو قد رفعوا الجاهزية في المنطقة تحضيرا لهجوم على مواقع الجيش السوري ، قبل ان يقصفهم الطيران الحربي

وتسري في المنطقة نوع من التفاهمات تشبه إلى حد كبير المصالحة الوطنية إلا انها لم تتم حتى اللحظة .

المصدر : موقع مراسلون