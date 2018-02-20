بالصور , قاذفات صواريخ وصواريخ باليستية تكتيكية تدك الإرهابيين في ريف دمشق

قاذفات صواريخ وصواريخ باليستية تكتيكية تدك الإرهابيين في ريف دمشق

ينوي الجيش السوري استخدام أقوى قاذفات صواريخ متعددة المهام “سميرتش” والصواريخ الباليستية التكتيكية “توتشكا” في العملية ضد الإرهابيين في ريف دمشق.

قال أحد الخبراء في الأزمة السورية، يوري ليامين، تعقيبا على فيديو قافلة الأسلحة الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “تم مشاهدة قاذفات الصواريخ متعددة المهام “سميرتش” والصواريخ الباليستية التكتيكية “توتشكا”، ومن المتوقع أنها موجودة في قوافل أخرى متجهة لدك الإرهابيين”.

ويمكن مشاهدة العديد من المعدات العسكرية الأخرى، مثل دبابة “تي-90” التي تسلمتها سوريا بعد بدء العملية الروسية في سوريا، كما يمكن ملاحظة قذائف هاون عيار 240 مم.

ولضمان التفوق العددي اللازم في الهجوم ضد المسلحين في المنطقة، يتم سحب قوات من أجزاء أخرى من البلاد إلى دمشق.

ومن بينها قوات من إدلب وشمال حماة كما تشارك في العملية “قوات النمر” بقيادة العقيد سهيل الحسن، ونخبة من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة المدرعة.

يأتي هذا التركيز الكبير للقوات والمعدات للقضاء على مجموعة قوية جدا من المسلحين في الغوطة الشرقية، ووفقا لتقديرات مختلفة، هناك ما يقرب من 9 إلى 10 آلاف مسلح.