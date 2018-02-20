قفزات على مؤشر مخزون نبع الفيجة

كشفت مصادر خاصة من داخل نبع الفيجة بريف دمشق عن تسجيل أرقام جديدة على مؤشر المخزون المائي داخل حوض النبع , وصلت إلى ما يقارب الـ 40 % من إجمالي الكمية , وذلك نتيجة الهطولات المطرية الأخيرة التي كانت السبب الرئيس والمباشر وراء هذا التحسن.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة نتيجة كميات الثلوج الكبيرة التي تغطي الجبال المحيطة بالنبع , والتي من شأنها رفع المؤشر إلى أكثر من 50 % بعد أن كان نحو 10 % قبل شهر من الآن.

ونبع الفیجة یغذي معظم أنحاء العاصمة بالمیاه الصالحة للشرب ، وتشكل البلدة جزءاً من وادي بردى وهو سلسلة من القرى ممتدة من جديدة الشيباني وحتى سوق وادي بردى، وتضم منطقة الوادي 13 قرية، اثنتان منها جبليتان، وهما هريرة وافرة، وتمد العاصمة السورية بـ 70 % من حاجتها من مياه الشرب.

كما تمثل الخزان المائي لدمشق، ومنفذها السياحي، وتتضمن الأنهار، بينها نهر بردى الذي ينبع في الجبال شمال غربي دمشق وعلى مقربة من الزبداني، ويسير بين الجبال متعرجاً وصولاً إلى منطقة ربوة دمشق.

المصدر: داماس بوست