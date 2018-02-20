لأول مرة منذ 12 سنة, نهر الخابور يفيض خيراً

لأول مرة خلال الموسم الحالي شهدت محافظة الحسكة هطل أمطار غزيرة جداً خلال اليومين الماضيين، شملت جميع أنحاء المحافظة وبغزارة شديدة. ما أدى إلى فيضان نهر الخابور وجريان المياه في الأنهار الدائمة والموسمية والأودية الأخرى.

وذكر مدير الزراعة المهندس عامر حسن أن رأس العين كانت أكثر المناطق غزارة حيث شهدت 80 مم تلتها منطقة أبو راسين 71 مم, في حين تراوحت الكميات الهاطلة في بقية مناطق المحافظة بين 9 و28 مم.

وأكد المهندس حسن أن الأمطار الأخيرة جاءت لتزيد وضع المحاصيل تحسناً.

وقد أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الحسكة خلال اليومين الماضيين إلى فيضان نهر الخابور. وهذه أول مرة يفيض فيها النهر منذ عام 2006 وأن أعظم هطل مطري سجل في محافظة الحسكة هو /88/مم في مدينة الحسكة موسم 1982/1983.

وقال مدير فرع الموارد المائية المهندس عبد الرزاق العواك إن فيضان نهر الخابور حدث نتيجة السيول وجريان المياه في روافد النهر كالجرجب والزركان والأودية التي تصب فيه ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه في مجرى النهر.

كما ارتفع منسوب مياه نهر الجغجغ في مدينة القامشلي ليصل إلى نحو 2 م3 /ثا. ومن المتوقع أن يبدأ منسوب نهر الجرجب بالارتفاع خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم نتيجة الأمطار الهاطلة في منطقة رأس العين ومحيطها.

وأوضح المهندس العواك أن كميات هذه المياه ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التخزين في السدود وخاصة سد الشهيد باسل الأسد جنوب الحسكة وسدي السابع من نيسان والثامن من آذار شمال غرب الحسكة. ومن المتوقع أن تزداد كمية المياه المخزنة في سد الشهيد باسل الأسد وحده بنحو 5 ملايين م3.

المصدر: تشرين