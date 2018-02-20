أحد تجار السيارات المستعملة يؤكد الأسعار الى ارتفاع والناس اكتشفت عيوب السيارات الجديدة !!

أبومازن يسمى بلغة السوق ( شقيع ) أو ( حويص ) يعمل لصالح أحد تجار السيارات المستعملة يقوم يومياً بالخروج من منزله صباحاً باحثاً عن سيارة معروضة للبيع ليقوم بشرائها لصالح التاجر الذي يتعامل معه ويرفض أبومازن وصف عمله بالاستغلال لحاجة البائع ولكن يعتبرها تجارة بيع وشراء على الرغم من أن جميع مشتريات أبومازن هي من أشخاص يعانون من أزمة مالية أجبرتهم الظروف القاهرة على عرض سيارتهم للبيع لتسوية أمورهم المالية وتسمى هذه الامور بلغة السوق ( صيدة … لقطة … ) قررنا أن نرافق أبومازن باحدى جولاته اليومية بعد اعتذاره المتكرر والتهرب لعدة مرات لأسباب شبه معروفة اضطر أبومازن من باب الخجل الموافقة على طلبنا استمرت جولتنا من من 12 ظهراً وحتى الخامسة مساء لم يتمكن أبومازن سوى من شراء سيارة واحدة فقط من أصل 6 سيارات تم عرضهم عليه بسبب عدم التوصل مع اصحابهم للرقم المالي الذي يناسب الطرفين انتقلنا بعد الى مكتب ( م .. ه ) التاجر الذي يتعامل معه أبومازن ليخبره بنتائج الجولة اليومية بجلسة جانبية وبصوت منخفض أقرب الهمس !! بعدها تحول الاجتماع الى مفتوح للنقاش بأسعار السيارات المستعملة والذي اكد نا التاجر ( م …ه ) أن السيارات المستعملة بدأت تستعيد ألقها وترتفع أسعارها رويداً رويداً لعدة أسباب أن الناس اكتشفت عيوب السيارات المجمعة عند أول هطولات مطرية حدثت !! بأطراف الزجاج الامامي والخلفي بدأت بالدلف الى الغرفة الداخلية للسيارة اضافة الى بعض المشاكل المتعلقة بدوزان السيارة مؤكداً أن هناك سيارات جيدة ومتينة من حيث الصناعة ولكن ينقصها التقنية واللمسات الفنية في عمليات التشطيب !! ليعود ويؤكد في نهاية حديثه أن السيارات المستعملة ستشهد ارتفاعاً بحوالي 25% بعد فترة ركود طويلة مع العلم أن بعض شركات تجميع السيارات متوقفة عن بيع سياراتها حالياً دون معرفة الاسباب !!