بالخريطة , هذا هو الواقع الميداني الحالي في الغوطة الشرقية

بالخريطة , هذا هو الواقع الميداني الحالي في الغوطة الشرقية

الواقع الميداني الحالي في الغوطة الشرقية, (خطوط التماس ومناطق انتشار التنظيمات المسلحة), المعلومات الواردة من الغوطة الشرقية تفيد بتحضر الجيش السوري لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ومتعددة المحاور داخل الغوطة الشرقية.

هذا وكانت مصادر خاصة قالت لأوقات الشام أن عملية واسعة للجيش السوري في الغوطة ستبدأ خلال الاسبوع المقبل على أوسع تقدير مشيرة الى توجه تشكيلات عدة من الجيش الى المنطقة للاستعداد للمعركة .

من جانب آخر شهدت العاصمة دمشق ليلاً أصوات التمهيد المدفعي للجيش على مراكز الارهابيين في الغوطة الشرقية و تحدثت مصادر عن اصابات محققة و سقوط عشرات الارهابيين بين قتيل وجريح .

الخريطة من صفحة الاعلام السوري الرقمي

أوقات الشام