تقنية جديدة تساعدك في إجراء اتصالاتك حتى في غياب التغطية

طور علماء ألمان تطبيقا جديدًا قد يُساعد في إيجاد حل لمشكلة غياب الإشارة ببعض المناطق على الهواتف المحمولة، التي يُعاني منها الكثير، في حالة عدم وجود إشارة أو التغطية من شبكة الاتصالات.

ويتيح التطبيق الذي طوره الباحثون الألمان، بالتعاون مع مكتب الحماية المدنية ووزارة الأبحاث في ألمانيا الذي يحمل اسم “سمارتر”، استخدام شريحة الاتصال اللاسلكي “واي فاي” الموجودة في الهاتف الذكي، للاتصال مع الأجهزة الأخرى الموجودة في المناطق المجاورة، التي تحتوي على نفس التطبيق دون الحاجة إلى وجودة تغطية من شبكات الاتصالات، وفقًا لـ”دويتش فيله”.

ونجح العلماء الألمان في تحقيق اتصال بين الأجهزة الذكية على بعد يتراوح بين 200 و250 مترًا في الأماكن المفتوحة باستخدام التطبيق الجديدة، وبعد تحقيق الاتصال مع الجهاز الآخر الموجود على مسافة 200 متر لطلب المساعدة، يمكن لهذا الجهاز إجراء اتصال بنفس التقنية مع جهاز آخر على نفس البعد، وهكذا حتى يتم الوصول إلى جهاز موجود في نطاق تغطية شبكات الاتصالات لطلب النجدة.

كما يمكن استخدام التطبيق الجديد في مجموعة عديدة من الحالات، مثل انقطاع التيار الكهربائي أيضا أو التعرض لهجوم معلوماتي أو لكارثة طبيعية. وقال البروفيسور “ماتياس هوليك” من “الجامعة الفنية” في مدينة دارمشتادت الألمانية إن “الكوارث والأزمات يمكن أن تقع في أي وقت وفي أي مكان، لذلك يجب الاستعداد لها بصورة مناسبة”.

وجرى اختبار هذه التكنولوجيا الجديدة بنجاح في تجربة واسعة النطاق، لكن مازال هناك وقت طويل قبل أن تكون متاحة للاستخدام اليومي.

وأكد البروفسيور، ماتياس هوليك، أنه لسبب ما لم تدعم الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد” والمستخدمة في التجربة متطلبات هذا النوع من الاتصال بشكل تلقائي، وأضاف: “واضطررنا إلى تعديلها فنيًا وإجراء تغييرات كبيرة عليها”، وأردف نفس المتحدث أن “الأساس العلمي لهذه التكنولوجيا ثبتت صحته، والكرة الآن في ملعب منتجي الهواتف الذكية لكي يدعموها في أجهزتهم”.