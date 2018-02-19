بعد يومين ماطرين , الحرارة تبدأ بالارتفاع اليوم

بعد يومين ماطرين , الحرارة تبدأ بالارتفاع اليوم

تبدأ درجات الحرارة اليوم بالارتفاع، لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع ليلاً في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى جنوبية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً، فتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والجنوبية الغربية.