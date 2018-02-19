أحرار الشام و الزنكي تتوحدان

افادت مصادر في المعارضة السورية باندماج “حركة أحرار الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” في فصيل عسكري واحد تحت مسمى “جبهة تحرير سوريا”.

وفي بيان مشترك نشره الفصيلان اليوم، الأحد 18 شباط، أعلن الفصيلان التوحد للتأكيد على “ثوابت الثورة السورية، واستجابة للشعب السوري” بحسب ما جاء في البيان.

ودعا البيان كافة الفصائل العسكرية الانضمام إليها، ليكونوا فاعلين ومؤسسين في الجسم العسكري الجديد.

وأشار الفصيلان إلى أن التشكيل الجديد ليست من أهدافه التفرد في قرارات الثورة السورية أو الخيار السياسي، بل لصد هجمات القوات السورية الحكومية، وكي تكون “درعًا للمناطق المحررة” بحسب البيان.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع نية “هيئة تحرير الشام” الهجوم على “الزنكي”، بعد الاتهام الأخير بمقتل مسؤول شرعي لها في ريف حلب الغربي.

وشهدت الأيام الماضية توترًا إعلاميًا بين “الهيئة” و”الزنكي” على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط الحديث عن اندلاع مواجهات عسكرية جديدة بين الطرفين، بعد أشهر من انتهاء “الاقتتال” السابق.