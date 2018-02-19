وزير التجارة الداخلية, سلة غذائية بأسعار مخفّضة في رمضان المقبل

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي عن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح سلة غذائية لعموم المواطنين في رمضان , تتضمن العديد من السلع والمواد التموينية الأساسية كالرز والسكر بأسعار أقل من السوق بـ30%.

من جهة أخرى ، أعلن الغربي عن التحضير لتجهيز فرن في ابن العميد يقوم بتصنيع الخبز السكري والسياحي ، إضافة للخبز التمويني بقطر أصغر من الرغيف الحالي.

وأضاف الغربي: بدأنا بالمشروع بعد أن أخذنا رخصة من المحافظة , ونعمل حالياً على إنجازه خلال فترة زمنية قصيرة ورويداً رويداً سننتهي منه.

وقال الغربي: قررنا إنشاء مشروع الخبز السكري بعد أن كثرت شكاوى المواطنين عن غلاء الخبز السكري في الأفران الخاصة ، أما بالنسبة لإنتاج رغيف خبز بقطر أصغر ، فقد ارتأينا لذلك بعد إلحاح العديد من المطاعم التي تود شراء رغيف تمويني صغير منعاً للهدر بدلاً من الخبز السياحي مرتفع الثمن.

المصدر: تشرين