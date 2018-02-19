جمعية الصاغة: اسعار الذهب بدأت بالارتفاع

قال نقيب الصاغة غسان جزماتي إن أسعار الذهب عالمياً باشرت الارتفاع متأثرة بأسعار الدولار وتراجعه القياسي منذ سنوات، لافتاً إلى تأثر إسعار الذهب محلياً بالأسعار العالمية وإن كان هذا التأثير محدوداً تبعاً لاستقرار سعر صرف الدولار في الأسواق السورية.‏

وبحسب جزماتي فقد ارتفع سعر الأونصة الذهبية في البورصات العالمية إلى حدود 1360 دولاراً للأونصة الواحدة لتنخفض بعدها بيوم إلى مستوى 1347 دولاراً وهو سعر مرتفع بالنظر إلى أن سعرها يوم باشرت الارتفاع لم يكن يتجاوز 1321 دولاراً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الارتفاع يعادل نسبة 3%، مبيناً أن أوضاع الدولار والانخفاض الذي حاق به يعد انخفاضاً قياسياً لما يشهده الدولار منذ ثلاث سنوات.‏

جزماتي أكد أن أوضاع مهنة الذهب في الفترة الحالية تعد الأفضل في تاريخها بالنظر إلى الدعم الحكومي المقدم لهذه المهنة، لافتاً إلى تطورها عما كانت عليه سابقاً نتيجة الحزم المتنوعة التي قدمت لها على مدى السنوات الأخيرة لإعادة إنهاض المهنة، ولا سيما أن الذهب السوري ذو سمعة ممتازة عالمياً وتتمتع كل منتجاته من ليرات وأونصات بقوة إبراء في كل الأسواق العالمية، مضيفاً أن السوريين أصحاب عراقة في مهنة الذهب ولولا ذلك لما كانت أغلبية أعضاء المجلس العالمي للذهب من السوريين.‏

الثورة