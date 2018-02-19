اختفاء رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب !!

أصدر الهلال الأحمر العربي السوري بياناً زعم فيه أنه “بتاريخ 17 من شباط لعام 2018 فقد الاتصال مع الأستاذ محمد عبد القادر وتي رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بإدلب خلال عودته من قلعة المضيق إلى مدينة إدلب”.

وأضاف البيان، المنشور عبر صفحة الهلال على “فيسبوك” أنه “علماً أن (محمد عبد القادر) كان يستقل سيارته الخاصة وهي من نوع كيا ريو بيضاء اللون تحمل اللوحة ذات الرقم 149778 تسجيل حلب”.

وادعى البيان أنه “تم تلقي آخر رسالة منه عبر المحطة اللاسلكية عند منطقة أريحا ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن مكانه”.

وناشد فرع الهلال الأحمر العربي السوري الجهة المسؤولة عن فقدانه إعلام الهلال الأحمر العربي السوري وتبيان أسباب احتجازه.

ونوه البيان إلى أن “منظمة الهلال الأحمر تذكر الجميع بواجبهم في حماية العاملين بالمجال الإنساني وتسهيل عملهم وعدم التعرض لهم”، في حين لم يصدر أي بيان عن أي من التنظيمات المتشددة المسيطرة على المناطق التي دخلها عبد القادر حتى الآن.

وكالات