لأول مرة منذ تحريرها, قذائف صاروخية بأحياء وسط مدينة حلب

شهد فجر يوم السبت سقوط عدة قذائف صاروخية في أحياء متفرقة وسط مدينة حلب، علمأ أن هذه المرة الأولى منذ تحرير المدينة التي تستهدف فيها هذه الأحياء.

وفضلت معظم وسائل الإعلام صباح يوم السبت، عدم ذكر مناطق سقوط القذائف، “لأسباب أمنية” .

وانتشرت العديد من الصور التي تظهر مناطق الاستهداف والأضرار المادية التي لحقت بالأحياء المستهدفة.

وبعد مضي ساعات على انتشار الخبر صرح مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب، بحسب “سانا”، إن “عدة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة سقطت على محيط سوق الإنتاج بحي المحافظة تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والمحلات التجارية دون وقوع إصابات بين المواطنين”.

وتستهدف المجموعات المتشددة المسلحة المنتشرة في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي ومن بينها “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” بالقذائف والأسلحة الرشاشة الأحياء السكنية في مدينة حلب مما يسفر عن ارتقاء الشهداء ووقوع الإصابات بين المدنيين.

يذكر أنه منذ تحرير مدينة حلب بشكل كامل، فإن أجزاءً تعد صغيرة مقارنةً بالمدينة، لا تزال تحت سيطرة المسلحين المتشددين، وهي الأجزاء الملاصقة للمدينة من جهة الشمال (جزء من حي جمعية المالية ومعامل البليرمون)، والجنوب الغرب (حي الراشدين).

تلفزيون الخبر