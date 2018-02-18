بسبب قذائف جرثومية ,, مرض عصبي مجهول ينتشر في هذه المنطقة السورية

أكد مصدر محلي أنه سجلت خلال الأسبوعين الأخيرين في ريف دير الزور الشرقي والغربي والشمالي، إصابات بمرض عصبي غريب، لم يشخص بدقة رغم ترجيح بعض الأطباء بأن يكون المرض المعروف باسم “متلازمة غيلان باريه”.

وأشار المصدر إن حالة ذعر عامة يعيشها الأهالي في القرى والتجمعات التي ظهرت فيها إصابات مرضية بأعراض تتمثل بخدر في الأطراف السفلية ثم العلوية وتنتهي بعجز عن الحركة قد يتطور إلى شلل، وقد يترافق مع حالات ضيق في التنفس وعجز عن النطق.

وفي ظل تراجع الخدمات الطبية العامة وافتقاد العيادات والمراكز الطبية للتجهيزات المخبرية اللازمة فضلاً عن قلة الدواء، يُخشى من تفشي الوباء الذي ترجح بعض الأوساط الطبية سببه لتلوث عام في مياه الشرب.

فيما ترجح شائعات ينتاقلها الأهالي أن المرض ينتشر في مناطق تعرضت لعمليات قصف بأنوع معينة من القذائف تحمل ملوثات جرثومية استخدمها التحالف الدولي بقصف مواقع تنظيم داعش في وقت سابق .

والجدير بالذكر أن حالات إصابة كثيرة سجلت في خريف العام الماضي في ريف كل من محافظتي اللاذقية ودمشق قبل أن ينحسر معدل الإصابات هناك ويظهر مؤخرا في دير الزور.

المجهر