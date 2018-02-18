بيانات شخصية حساسة لأكثر من 100 ألف مستخدم لـ FedEx معرضة للاختراق

وجد باحثون أمنيون أن الخادم الذى يحتوى على معلومات شخصية لأكثر من 119000 عميل لشركة FedEx الشهيرة كان غير آمن لعدة سنوات، وكشفت التقارير عن أن الخادم يحتوى على آلاف من الوثائق الممسوحة ضوئيًا من الولايات المتحدة والمواطنين الدوليين، والتى يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الهاكرز.

وقالت الشركة العالمية المتخصصة فى تقديم الطرود FedEx إنها حصلت على بعض من سجلات هوية العملاء التى كانت مرئية فى وقت سابق من هذا الشهر على الخادم غير المضمون، وأضافت أنها لن تجد أى دليل حتى الآن على سرقة هذه البيانات.

ووفقًا لتقرير من موقع IBTIMES البريطانى، قام الخادم بتخزين أكثر من 119،000 وثيقة ممسوحة ضوئيًا من مواطنين أمريكيين ودوليين، مثل جوازات السفر ورخص القيادة وتحديد الهوية الأمنية، وبناءً على تقرير صادر عن شركة أبحاث الأمن “كرومتيش” فالبيانات التى تم تسجيلها من الفترة 2009-2012 متاحة علنا للجمهور دون حماية.