4 أسباب تجعل من جوجل بيكسل 3 أفضل من ايفون X وجلاكسى S9 فى 2018

أيام قليلة وتكشف شركة سامسونج النقاب عن هاتفها المنتظر جلاكسى S9 فى برشلونة، حيث تشير العديد من التكهنات إلى أنه سيكون منافس قوى لهاتف ايفون X، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن جوجل ستطلق هذا العام هاتفها بيكسل 3 والذى سيوفر الكثير من المميزات وفيما يلى نعرض عدد من الأسباب التى تجعل هاتف جوجل بيكسل 3 يتفوق على كل من ايفون X وجلاكسى S9 وفقا لما نشره موقع ibtimes البريطانى كما يلى:

-يمتلك أفضل المميزات:

توفر هواتف جوجل مجموعة من أفضل المميزات، حيث تأتى هواتف بيكسل بذاكرة تخزينية غير محدودة من خلال سحابة التخزين، كما يمكن تصوير فيديوهات 4K، وهو ما يعنى أن المستخدمين سيمتلكون أفضل كاميرا وأفضل مساحة تخزينية، كما أن الهاتف يمتلك بطارية رائعة تدعم ميزة الشحن السريع.

– سيجرى تصنيعه من قبل مهندسى HTC

من المعروف أن شركة جوجل استحوذت على فريق التصميم التابع لشركة HTC مقابل 1.1 مليار دولار، والذى يضم حوالى 2000 موظف الآن، لذا فمن المنتظر أن يقوموا بتصميم هاتف بيكسل 3، ومن المعروف أن جوجل لن تنفق أكثر من مليار دولار ما لم يكن لديها خطط كبيرة تتعلق بهاتفها الجديد.

-الحصول على تحديثات اندرويد أولا بأول:

تعد هواتف جوجل الأولى فى تلقى تحديثات أندرويد، فقد حصل مستخدمى هواتف جوجل بيكسل على نظام اندرويد أوريو فى الوقت الذى لم يصل نظام التشغيل الجديد إلى الكثير من الهواتف الأخرى حتى الآن.

– وصوله فى ثلاثة نماذج للاختيار بينهم

من المنتظر أن تصل هواتف بيكسل 3 فى ثلاث إصدارات مختلفة للاختيار من بينهم، إذ تحمل الهواتف الجديدة الأسماء الكودية Crosshatch و Albacore و Blueline، حيث سيكون أحدها راقى للغاية، فى حين سيكون البعض الآخر منخفض التكلفة بما يتوافق مع الأشخاص الذين يبحثون عن هواتف رخيصة.