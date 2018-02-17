أول لاعب أمريكي يحصل على الجنسية ويلعب في منتخب سوريا !!

أول لاعب أمريكي يحصل على الجنسية ويلعب في منتخب سوريا !!

منحت الحكومة السورية الجنسية السورية للاعب كرة سلة الأمريكي، جاستن هوكينز، ليصبح أول لاعب أمريكي يحصل على الجنسية ويلعب في “منتخب سوريا”.

ونشر الصحفي الرياضي “لطفي الإسطواني” على صفحته في “فيس بوك” خبر انضمام هوكينز رسميا لصفوف منتخب كرة السلة بعد الموافقة على تجنيسه.

من جانبه، قال “الاتحاد السوري لكرة السلة” إنه “بات في حكم المؤكد انضمام الأمريكي هوكينز، الذي اختاره مدرب منتخبنا الوطني، لدعم صفوف الفريق، في تصفيات مونديال الصين”.

ونشرت صفحة الاتحاد على “فيس بوك” معلومات شخصية عن اللاعب الأمريكي، وقالت إنه “يلعب في صفوف نادي اتحاد جدة، خلال الفترة الحالية، كما خاض تجربة في دوري الجامعات الأمريكية، ودوري الــ NBA الرديف”.

ووفقاً لتلفزيون “الخبر ، فإن الحكومة السورية سبق وأن جنس سابقاً اللاعب المونتينيغري إيفان تيودوروفيتشن، الذي لعبَ في صفوف المنتخب في بطولة آسيا الأخيرة في لبنان.

وفيما اندهشوا على الحدود لقدومه فجراً قالت زوجته في أمريكا انها خائفة عليه فطمأنها من دمشق , أحب الشاورما السورية , وناديه السعودي أنهى التعاقد معه والمهم عنده الأن منتخب سوريا !